Milli Savunma Bakanı Güler: Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor

Bakan Güler, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Irak'ın tarihi bir komşu olduğunu, iyi ilişkiler yürütmek istediklerini belirten Güler, PKK'nın, Irak'ın kuzeyine yerleştiğini ve yıllardır faaliyetlerini buradan gerçekleştirdiğini söyledi.



Terör örgütünün buradan sınırı geçerek saldırılarda bulunduğunu ifade eden Güler, "Onun için biz terörü kaynağında tüketeceğiz. Ara ara gelip yaptığımız operasyonlara son vererek dedik ki sürekli operasyon yapacağız." diye konuştu.



PKK'nın Irak'ta 800 köyü boşalttığını ve buradaki sivillerin perişan durumda olduğunu dile getiren Güler, Irak'ın, PKK'ya daha önce terör örgütü demediğini ancak yapılan toplantılar serisinin ardından "yasaklanmış örgüt" olarak nitelendirildiğini belirtti.



TERÖR ÖRGÜTÜNE PİLOTAJ EĞİTİMİ

Terör örgütüne bazı ülkeler tarafından sağlanan hava gücüne ilişkin ise Bakan Güler, şunları ifade etti:



"Şu ana kadar bu bağlamda bizi çok rahatsız eden bir durum yok. PKK'dan ayrı bir güç olduğunu iddia eden dostlarımız var. Bunlar 'biz PKK'ya böyle bir şey vermiyoruz. Onunla hiç ilgisi olmayan YPG'ye veriyoruz.' Kendi kendilerine yakalandılar. Geldiler onlara eğitim verdikleri, onları pilot olarak kullandıkları YPG'lilerin kullandığı 2 helikopter çarpışıp düştü ve hepsi öldü. Bu gösteriyor ki böyle bir faaliyetleri var. Bu helikopterlerin düşmesinden sonra biraz ara verdiler veya başka bir şekilde faaliyet yürütüyorlar.

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz 'DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz' diyor. Biz de 'PKK'nın kendisi' diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nın türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan 'destek oluyorum' de diyoruz. 'Bizim aklımızla dalga geçme' diyoruz. Adam teslim oluyor 'Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler' diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Dostlarımızın bu destekten vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'la mücadele eden tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil."

EUROFIGHTER SORUNU ÇÖZÜLECEK MESAJI



Eurofighter savaş uçaklarını almak istediklerini belirten Güler, üretici ülkelerden biri olan Almanya'nın bu konuda takıldığı bazı noktalar olduğunu söyledi.



Eurofighter'ın birçok ülkeyle birlikte üretildiğini ifade eden Güler, NATO gibi bir teşkilatın iki üyesi olarak böyle bir durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve her fırsatta bu durumu kabul etmediklerini dile getirdiklerini belirtti. Güler, "Ben kişisel olarak inanıyorum, kısa bir süre sonra bu konu çözüme ulaşacak. Özellikle Suudi Arabistan'a Eurofighterların verilmesi bir başlangıç olabilir. Çözüleceğine inanıyorum." dedi.

YUNANİSTAN'IN F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALMASI

Bakan Güler, Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı alması konusuna da değinerek, bu uçağın tek başına Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek olmadığını söyledi.



NATO üyesi olan Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almasından memnun olacaklarını dile getiren Güler, "KAAN'ımız geliyor. Biz kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Ayrıca Amerikalı dostlarımızla yarın F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını da bilmiyoruz." diye konuştu.