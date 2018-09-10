Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ateşkes düzeninin sağlanamaması durumunda bölgeye yapılacak saldırı halinde özellikle sivillerin, çocukların ve yaşlıların çok fazla cefa çekeceğinin oldukça açık olduğunu vurgulayan Akar, "Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgede ateşkesin ve istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir." ifadesini kullandı.



Akar, kimyasal silahlar dahil her türlü silahlarla masum insanların öldürülmesine karşı durduklarının altını çizerek, sadece belirli terör örgütlerine değil, tüm terör örgütlerine karşı olduklarını ve bu örgütlere karşı mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.



Hulusi Akar, "El Kaide gibi terör örgütleri dahil FETÖ, PKK/PYD/YPG, PJAK, DAEŞ bunlara karşı mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ TEŞKİL ETTİ"



Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

