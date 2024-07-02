Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Artan gerilimler dikkatle izlenmektedir

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin küçük bir çocuğa cinsel istismarıyla başlayan gerilim ve ardından Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. TSK komuta kademesinin, bakan yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısında konuşan Bakan Güler, “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir.” dedi. Güler, “ Türkiye ’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.” diye konuştu.

ANKARA YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Kayseri’deki cinsel istismar olayı sonrası dün akşam bazı şehirlerde yaşanan gösteriler ve Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar Ankara’nın yakın takibinde…



Yaşananlara ilişkin açıklama yapan güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçleri tarafından hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde olayların yakından takip edildiğini belirterek, gerekli müdahalenin yapıldığını bildirdi.



Güvenlik kaynaklarının açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.” denildi.