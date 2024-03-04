Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla görüştü: “Ayağımızın basmadığı alan bırakılmayacak”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci katıldı.
Bakan Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarından faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak yeni talimatlar verdi.
Bakan Güler toplantıda, küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.
“Artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyen Bakan Güler, “Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla yürütülüğünü söyleyen Bakan Güler, “Artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak.” diye konuştu.
Bakan Güler şöyle devam etti:
“Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir.”
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