Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla görüştü: “Ayağımızın basmadığı alan bırakılmayacak”

“Artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyen Bakan Güler, “Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Terörle mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla yürütülüğünü söyleyen Bakan Güler, “Artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak.” diye konuştu.



Bakan Güler şöyle devam etti:



“Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir.”