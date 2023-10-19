Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 13’üncü gününde sürüyor.



İsrail’in Gazze’de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aştı. Son açıklamaya göre çatışmalarda yaşamını yitiren İsraillilerin sayısı ise bin 400’ü geçti.



YAŞAR GÜLER, İRAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananlar Ankara tarafından da yakından takip edilirken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.



Görüşmede, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.