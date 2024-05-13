Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe’de kilit bu yıl kapanacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kilidin bu yıl kapanacağını yineleyen Güler, “Kış aylarından çıkmak terör örgütünde sona gidişi hızlandırdı.” diye konuştu. Güler, terör örgütüne desteğini sürdüren Süleymaniye’deki KYB yönetimine de sert uyarılarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe’de kilit bu yıl kapanacak
Yaşar Güler

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak’ın kuzeyinde devam eden pençe operasyonunda, bu yıl kilidin kapanacağını, “Her gün operasyonun gereklerini birer birer yerine getirerek, operasyonu sürekli geliştiriyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

Milliyet gazetesine konuşan Güler, “Zeytin Dalı Harekatı’na başlar gibi veya Fırat Kalkanı’na başlar gibi bir şey olmayacak. Geçmişte orada yaptığımız faaliyetlerle örgütünün her türlü faaliyetini çözdük. O nedenle de hemen her gün ağır kayıpları devam ediyor.” dedi. Güler, “Kıştan çıkmanın onlar için sona gidişi hızlandırdığı bir dönem oluyor.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe’de kilit bu yıl kapanacak - 1

TALABANİ’YE SERT MESAJLAR

Güler, Süleymaniye ve KYB Başkanı Bafıl Talabani’ye de sert mesajlar gönderdi.

’nin gereken ikazları defalarca yaptığını vurgulayan Bakan Güler, “Türkiye sabırlı bir ülkedir. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. örgütünün ne hale geldiğini herkes görüyor. Bafıl Talabini de bu gelişmelerin aynısını yaşamak istiyorsa bu faaliyetlerine devam etsin. Teröristlerle ilişkisini kesmesi, onlara destek vermeyi kesmesi, bölgesini teröristlerden temizlemesi şart.” diye konuştu.

ABD’YE TEPKİ

Bakan Güler, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye desteğini sürdürmesine de tepki gösterdi, “YPG terör örgütü değil deyip, aklımızla alay etmeyin.” dedi. Güler, “Terör örgütü bilmeli, ABD bir gece ansızın gidebilir.” ifadesini de kullandı.

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