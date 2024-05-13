Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe’de kilit bu yıl kapanacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak’ın kuzeyinde devam eden pençe operasyonunda, bu yıl kilidin kapanacağını, “Her gün operasyonun gereklerini birer birer yerine getirerek, operasyonu sürekli geliştiriyoruz.” sözleriyle dile getirdi. Milliyet gazetesine konuşan Güler, “Zeytin Dalı Harekatı’na başlar gibi veya Fırat Kalkanı’na başlar gibi bir şey olmayacak. Geçmişte orada yaptığımız faaliyetlerle terör örgütünün her türlü faaliyetini çözdük. O nedenle de hemen her gün ağır kayıpları devam ediyor.” dedi. Güler, “Kıştan çıkmanın onlar için sona gidişi hızlandırdığı bir dönem oluyor.” ifadelerini kullandı.

TALABANİ’YE SERT MESAJLAR



Güler, Süleymaniye ve KYB Başkanı Bafıl Talabani’ye de sert mesajlar gönderdi.



Türkiye’nin gereken ikazları defalarca yaptığını vurgulayan Bakan Güler, “Türkiye sabırlı bir ülkedir. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Terör örgütünün ne hale geldiğini herkes görüyor. Bafıl Talabini de bu gelişmelerin aynısını yaşamak istiyorsa bu faaliyetlerine devam etsin. Teröristlerle ilişkisini kesmesi, onlara destek vermeyi kesmesi, bölgesini teröristlerden temizlemesi şart.” diye konuştu.



ABD’YE TEPKİ



Bakan Güler, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye desteğini sürdürmesine de tepki gösterdi, “YPG terör örgütü değil deyip, aklımızla alay etmeyin.” dedi. Güler, “Terör örgütü bilmeli, ABD bir gece ansızın gidebilir.” ifadesini de kullandı.