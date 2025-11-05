Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: PKK ile iltisaklı gruplar derhal faaliyetlerine son vermeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararını kayda değer ve önemli olduğunu belirtirken, “PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı tüm gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler.” diye konuştu.

Güler, “Halihazırda sahadaki gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyor, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gereken ne varsa kararlılıkla uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.