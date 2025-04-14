Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir

Bu çerçevede bölge ülkeleriyle yürütülen temasların, uluslararası hukuka uygun şekilde barışa hizmet etmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Güler, "Suriye’deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz. Sahada Türkiye’nin yadsınamaz bir tecrübesi vardır ve başta Suriye yeni hükümeti olmak üzere takdir görmekte ve çözüm kaynağı olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem masada hem de sahada Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyleyen Bakan Güler, "Suriye’de istikrarın tesisi, toprak bütünlüğünün korunması ve yeni hükümetin ülke genelinde meşru otoriteyi tesis etmesi, bölgemizin geleceği açısından kritik önemdedir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Bakan Güler, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, silah bırakmamakta ısrar eden her yapının dün olduğu gibi bugün de Türkiye 'nin meşru hedefi olacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Bölgedeki sorunları diyalogla çözmekten yana olduklarını vurgulayan Milli Savunma Bakanı, "Türkiye’nin bu pozitif yaklaşımı, hiçbir aktör tarafından istismar edilmemelidir." uyarısında bulundu.

Suriye'deki yeni hükümet ile SDG arasındaki varılan mutabakat sonrası sahadaki gelişmelerin dikkatle izlendiğine dikkat çeken Bakan Güler, "Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar, zamana oynayanlar, bu zemini propaganda aracı olarak kullananlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır." diye konuştu.

"SİLAH BIRAKMAYAN HEDEFİMİZDİR"

Bakan Güler şöyle devam etti:

"Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır.

Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir.

Bu konuda devletimizin duruşu nettir:

Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek; toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir."