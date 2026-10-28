Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üçlü savunma toplantısı için Bulgaristan'da

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Türkiye -Bulgaristan -Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Bulgaristan’a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

Bakan Yaşar Güler, Sofya’ya gelişinde Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov, Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Stoyan Stopov ve Sofya Askerî Ataşemiz Albay Uğur Mertoğlu tarafından karşılandı.