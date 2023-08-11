Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Terörle mücadele sürdürülürken, bir acı haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur."