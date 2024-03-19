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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kuzey Irak'ta 27 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedef, hava harekatlarıyla imha edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kuzey Irak'ta 27 terör hedefi imha edildi

Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."

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