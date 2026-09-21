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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu, Türk savaş uçakları Akdeniz semalarında

21.09.2026 12:14

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu, Türk savaş uçakları Akdeniz semalarında
Resmi Kurum

Uçuşa havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da katıldı.

NTV - Haber Merkezi
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MSB, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarının Kıbrıs’ın güneyinde uçuş yaptığını duyurdu. Faaliyete havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da katıldı.

Türk savaş uçakları, havadan ihbar ve erken uyarı uçaklarının da katılımıyla Kıbrıs’ın güneyinde ve Akdeniz’de uçuş gerçekleştirdi.

 

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre faaliyete, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarının yanı sıra çok sayıda hava aracı katıldı.

Faaliyete havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da katıldı.

Bakanlık, uçuşların Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

 

Açıklamada, bu faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken, “Çelik Kanatlar Akdeniz semalarında” ifadesine yer verildi.

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