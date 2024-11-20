Milli Savunma Bakanlığı: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki operasyonları sürüyor.



Son operasyon Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapıldı.



Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.