Milli Savunma Bakanlığı: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’deki terör operasyonları sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Suriye’deki operasyonları sürüyor.

Son Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapıldı.

Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.

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