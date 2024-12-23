Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak: MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.