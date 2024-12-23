Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak: MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu. Her aday, MSB TMSY işçi alımı başvurusu için İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak: MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlığı (), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak: MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

alımına dair detaylara, "https://personeltemin..gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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