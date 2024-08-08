Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.



Toplantıda Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum paylaşıldı.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



1 Ocak 2024'ten bugüne 796'sı Irak, 856'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 652 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Toplantıda hudutlarda yasa dışı geçişe yönelik operasyonlara da değinildi. Son bir haftada 973 kişinin sınırlardan geçişinin engellendiği açıklandı.

"KİLİDİN KAPATILMASINA ÇOK UZAK DEĞİLİZ"

Bakanlık kaynakları, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde sürdürülen operasyonlar için, “Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz.” ifadesini kullandı.



Kaynaklar, “Irak ile işbirliğinin artmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



KOBANİ’DE RUSYA-ŞAM ORTAK ÜSSÜ



Kaynaklar, Rusya ve Suriye’nin Kobani’de ortak üs kurduğuna dair haberlere de değindi…



Bakanlık kaynakları, “Ruslar ve rejimin bir faaliyeti olduğu açık. Bizim tespitlerimizde de var.” diyerek haberleri doğruladı.



Kaynaklar, “Çalışmayı PKK/YPG varlığını zayıflaması olarak görüyoruz. Gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın güvenliğidir.” açıklamasında bulundu.