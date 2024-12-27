Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 151 işçi alacak: MSB sürekli işçi alımı başvurusu tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı, ANT Başkanlığı’na sürekli işçi alımıyla ilgili yeni bir ilan yayımladı. Buna göre, Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinde görev alacak teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için toplamda 151 sürekli işçi istihdam edilecek.



Başvurular, 27-31 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR’un internet sitesinde yer alan iş yerlerinden yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecekler.