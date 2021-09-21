Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel temini ön başvuru sonuçları yayınlandı.

11-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri belli oldu.



MSB PERSONEL ALIMI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) istihdam edilecek 338 personel için alınan ön başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde açıklandı.



MSB SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecek.



Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle/Ankara) hazır bulunacak.

