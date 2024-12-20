Milli Savunma Bakanlığına, 172 memur alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Başvurular, 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılacak.