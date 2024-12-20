Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı yapılacak: MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı için başvurular çevrimiçi olarak alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak.
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