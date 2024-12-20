Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı yapılacak: MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı için başvurular çevrimiçi olarak alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı yapılacak: MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 172 memur alımı yapılacak: MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular,e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.

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