Milli Savunma Bakanlığı'nda üçlü zirve

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.