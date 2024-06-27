Milli Savunma Bakanlığı’ndan 3. Dünya Savaşı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Aktürk, son iki haftada 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



“Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor.” diyen Aktürk, “Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULACAK MI?



Aktürk’ün ardından bakanlık kaynakları gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili “TSK’nın sivillerin yaşadığı meskûn mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir” dedi.



Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekât Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de “Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor” bilgisini verdi.

3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ



Bakanlık kaynaklarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “3. Dünya Savaşı ihtimali gözardı edilmemeli.” ifadesi de soruldu.



Bakanlık kaynakları şu yanıtı verdi:



“Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”