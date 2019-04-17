Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."