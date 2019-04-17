Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.