Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



"Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."

Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/thllnwiK10 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020