Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de görevine devam eden Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden TCG Kemalreis fırkateyninin görüntülerini paylaştı.

ntv.com.tr 16.08.2020 - 12:34 | Son Güncelleme : 16.08.2020 - 12:37

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."

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