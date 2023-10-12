Milli Savunma Bakanlığı’ndan “İncirlik” iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’ye ait SİHA’nın Suriye’de ABD’ye ait F-16 tarafından düşürülmesine ilişkin açıklama yaptık.



Kaynaklar, Türk SİHA’sını vuran F-16’nın Adana’daki İncirlik Üssü’nden kalktığı iddiasını yalanladı.



Amerikan F-16’sının Ürdün’den havalandığı bilgisi paylaşıldı.



GAZZE’YE YAKIN TAKİP



İsrail-Hamas çatışması sürerken, bölgedeki durum Ankara’nın yakın takibinde.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kuşatma altındaki Gazze’ye insani yardım ve bölgeden tahliyeler için TSK’nın her türlü hazırlığı tamamladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktif vermesi halinde harekete geçebileceğini belirtti.



TERÖRLE MÜCADELE



Bakanlık, son bir haftada yurt içi ve yurt dışında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 252, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise bin 640 olduğunu duyurdu.