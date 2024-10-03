Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: “Yakından takip ediyor, tedbir alıyoruz”

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara harekatı ve İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesajlar verildi.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ" Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası İran’ın da İsrail’i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, “Alınması gereken tedbirleri alıyoruz.” açıklamasını yaptı.



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"TSK HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYİ BERTARAF ETMEYE MUKTEDİRDİR"



İsrail’in uluslararası güvenliği küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan bakanlık kaynakları, “Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir.” açıklamasında bulundu.



TAHLİYE PLANI HAZIR



Bakanlık kaynakları ayrıca, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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F-16 VE EUROFIGHTER UÇAKLARININ TEDARİKİ Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin soruyu da yanıtladı. Kaynaklar sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını vurguladı. RAMSTEIN FLAG-2024 TATBİKATI



Bakanlık kaynakları, TSK’nın Yunanistan’da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı’na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:



“30 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan'ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan'ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır.”



TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞLARI



Bakanlık kaynakları, Tasarruf Tedbirleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün yurt içi uçuşlarının kısıtlandığı açıklanmasına rağmen neden Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptıklarına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:



“"Tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilecek yurt içi hava gösterileri iptal edilmiştir. Bu yıl Adana'da icra edilen TEKNOFEST'te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve faaliyetin Akdeniz bölgemizde ilk defa icra edilmesi nedeniyle gençlerimizin havacılık sevgisini arttırmak, TSK personelinin kabiliyetlerini göstermek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda icra edilmesi planlanan hava gösterileri, TEKNOFEST’te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir'de hava gösterisi planlanmıştır.”

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeledeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



“Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur.” diyen Aktürk, dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi. YUNANİSTAN’LA İLİŞKİLER



Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi.



Türkiye'nin 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 11 Ekim'de İtalya'ya devredileceğini bildiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:



“Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz.” ATEŞ SERBEST-2024 FAALİYETİ



Aktürk, Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik, Romanya'da Sarmis, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Falcon Strike, Hava Savunma Birlikleri tarafından Hava Savunma Komuta Kontrol, Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatlarının gerçekleştirilmekte olduğunu anlattı.



Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri (NEMO), Fransa'da Cutaway, Pakistan'da Indus Shield, Aliağa'da Müşterek Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını söyleyen Tuğamiral Aktürk, şu ifadeleri kullandı:



“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8-11 Ekim arasında Polatlı'da Ateş Serbest-2024 Faaliyeti gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Bakanımızın da katılımıyla 10 Ekim'de yapılması planlanmaktadır.”