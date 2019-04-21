Milli Savunma Bakanlığı Ankara'nın çubuk ilçesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığın arasına girerek olayların yatışması için gayret gösterdiği belirtildi.
Açıklamada kalabalığın dağılması için Akar'ın konuşma yaptığı ve "Mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz. Sükunetle şehidimiz Yener’in evine gidiyoruz. Burayı boşaltıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Akar'ın, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve giderek güvenli şekilde olay yerinden ayrılması için yardımcı olduğu da vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında "Saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesine de yer verildi.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI