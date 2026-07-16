Milli Savunma Bakanlığı'ndan S400 açıklaması

MSB'DEN AVRUPA PARLAMENTOSU'NA TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı , Avrupa Parlamentosu'nun "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri." konulu karara tepki gösterdi.

Bu kararın, mesnetsiz ve akıl dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"- Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz.

- Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir.

- 1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir.

- Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm Dünya’nın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.

- Türkiye ; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır."

SURİYE'YE GERÇEKLEŞEN LİMAN ZİYARETİ

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler Suriye'nin Lazkiye Limanı'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Basın bilgilendirme toplantısında bu ziyaretin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda genişletilmesinin bölge istikrarına katkı sunacağına inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"- Bu kapsamda; Deniz Kuvvetlerimizi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askerî iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz 2026 tarihinde Suriye’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir.

MISIR'LA SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ

Basın toplantısında Türkiye-Mısır savunma ilişkilerinin son dönemdeki gelişimine de değinildi.

Bu kapsamda milli savunma bakanlıkları kapsamında görüşmeler yapıldığı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“- Görüşmelerin ardından 'Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu' imzalanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin kurumsal bir zeminde daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymakta; tarihî bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesine, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi de göstermektedir.”