Milli Savunma Bakanlığı’ndan Şile’de imha edilen top mermilerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Şile sahilinde imha edilen top mermilerine ilişkin bir açıklama geldi.



Açıklamada, söz konusu top mermilerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtildi.



Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edildiği bilgisini veren bakanlık, 28 top mermisi tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada, “Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir.” denildi.