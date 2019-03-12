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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



İdlib'deki faaliyetlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir" ifadesine yer verildi.



"OPERASYON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR"



Açıklamada, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarına ilişkin, "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte" denildi.



RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte."