Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yozgat'a askeri birlik kurulmasına ilişkin soru üzerine, çeşitli illere askeri birlik kurulmasıyla ilgi çalışmalar yürüttüklerini, en kısa zamanda birlik konuşlandırmaya başlayacaklarını bildirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarıyla ilgili soru üzerine Güler, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu yıl bakanlık ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda, sözleşmeli erlerin kamuda uygun kadro ve pozisyonlarda istihdamına yönelik çalışmaların tamamlandığını aktaran Güler, şunları söyledi:



"Bu yıl Bakanlık olarak 140 kadroya sözleşmeli erlerden ayrılanlardan aldık. 45 kadro da diğer bakanlıklarımız tarafından alınmıştır. Uzman erbaşlar mevzuata göre 55 yaşına kadar TSK'da görev yapabilmekte ve emekli olabilmektedirler. Ayrıca en az 7 yıl hizmet süresi, atanacağı sınıfın niteliklerini taşıma ve bu sınıfta boş kadro bulunması şartıyla devlet memuru olarak atanabilmektedirler. Disiplinsizlik ve sağlık durumu hariç, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapan hiçbir uzman erbaşın kendi isteği dışında sözleşmesi feshedilmemiştir."



Bakan Güler, Suriye sınırında alınan tedbirlere yönelik soru üzerine, 2017'den itibaren alınan tedbirlerin devam ettiğini, ayrıca her yıl sınırları güçlendirilmesi ve önlemlerin artırılması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



"ŞU AŞAMADA BİR KAMU ZARARINDAN BAHSETMEK DE YANLIŞ OLUR"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki bir restorasyon ihalesine ilişkin soruyu yanıtlarken, bu konu dile getirildiğinde hemen teftiş başlattığını bildirdi.



İlk incelemeye göre "endişe edilecek bir durum olmadığını" ifade eden Ersoy, "Zaten ihalenin uygulama süreci halen devam etmekte ve hak edişlerin büyük bir kısmı da ödenmemiş. Şu aşamada bir kamu zararından bahsetmek de yanlış olur." dedi.



Konuya ilişkin, "firmanın pahalı teklif verdiği işleri yapıp ucuz işleri yapmayacağı" yönünde bir niyet okumasında bulunulduğunu anlatan Ersoy, savcılık soruşturmasının sürdüğüne işaret etti.



Peri bacalarının bakımsızlığına ilişkin iddialara da cevap veren Ersoy, Kapadokya'da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gerektiren peri bacalarını onarım çalışmaları kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Icomos Türkiye Milli Komitesi ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Alan Başkanlığınca Eylül 2024'te çalıştay düzenlendiğini anımsattı.



Bu çalıştay sonucunda peri bacalarının doğal seyrine bırakılmasına karar verildiğini, ancak yerleşim yerlerine yakın olanları için onarım kararı alındığını belirten Ersoy, bunlardan ikisinin onarım çalışmasına başlandığını kaydetti.



Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin de Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci de kültür ve sanat vadisi haline geliyor. Sürecin sonucunda gar özelliğini koruyacak, tren aktiviteleri devam edecek ama onun dışında özellikle müze, kütüphane, sergi evi, fuar alanları, gösteri sanat merkezleri, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeoport uygulamalarıyla benzersiz sosyal ve kültürel yaşam alanına kavuşmuş olacak. Çok isteriz ki Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de bir İKSV olsun, İstanbul Modern Müzesi olsun, bir Eskişehir Odunpazarı olsun, bir İş Sanat olsun, bir AK Sanat olsun. Çünkü müzeler para öğüten sistemlerdir. Yani, ticari değildir. Verdiğinizden çok daha azını alırsınız. Sübvanse edilmesi gereken faaliyetlerdir." değerlendirmelerinde bulundu.