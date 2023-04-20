Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM MSÜ sonuç tarihini duyurdu

MSÜ sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 Nisan'da askeri öğrenci alımı için yapılan MSÜ sınavının sona ermesiyle birlikte, sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



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