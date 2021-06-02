Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), sözleşmeli personel başvuru sonuçlarını resmi sitesinden açıkladı. Açıklamada, ‘’Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir" ifadesine de yer verildi. Peki Millî Savunma Üniversitesi personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihini sorgulama ekranı haberimizde…

02.06.2021 - 16:55

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adayların, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday olacak şekilde, ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanların belirlendiği açıklandı.

ADAY BELGESİ VE HES KODU ZORUNLULUĞU

Adayların sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi. Adayların sınava katılmak için Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri ve Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun kare kodlu çıktısını yanlarında getirmelerinin zorunlu olduğu açıklandı. Ayrıca, adayların (cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek. 

Başvuru sonucu sorgulama ekranı

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