Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı kurtarıldı

"KAYBOLDUĞUM SANILMIŞ, YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"



Yoğun kar olduğunu bilerek bölgeye gittiklerini ifade eden Razgatlıoğlu, "Beklemediğimiz bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Telefon çekmeyen bir bölgede, boş bir alanda aracımız kara saplandı. Telefon çeken bir bölgeye gittik. Arkadaşlarımızdan yardım istedik. Bize ulaşmaları biraz uzun sürdü. Aşağıya inerken telefonlarım üst üste çaldı. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ederim. Merak edip çok arayan olmuş. AFAD, jandarma ekiplerini meşgul ettik, korkuttuk. Hiçbir şeyimiz yok. Bir sorunumuz yok. Kaybolduğum sanılmış. Yanlış anlaşılma var." dedi.

