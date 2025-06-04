Milli sporcuya silah çekip, dakikalarca dövdüler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge maruz kaldı.

Salon sahibi B.K., Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi.

Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonda hakaretlere maruz kaldı.

SİLAH ÇEKTİ

Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi B.K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu.

Hemen arkasından içeri giren B.K.'nın korumaları işletme sahibinden "vur" emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat dövdü.

Milli sporcunun maruz kaldığı dayak sonrası vücudunda kırıklar oluştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu.

