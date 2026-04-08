Milli Takım için yeni şarkıyı öğrenciler mi yazacak? Bakan Tekin açıkladı

A Milli Futbol Takımı , play-off finalinde Kosova'yı devirdi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Tarihi zafer tüm Türkiye'yi sevince boğarken Milli Takım için yeni marş da düşünülmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı telefon programında okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını aktardı.

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım. " diye konuşan Bakan Tekin, "Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların bin 62'si müzik öğretmeni." dedi.

Kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi birçok alanda eğitimi olan müzik öğretmenlerinin olduğunu ifade eden Tekin, " Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz?" ifadelerini kullanarak bir yarışma başlattıklarını duyurdu.

TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da görüşlerini aldıklarını sözlerine ekleyen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz.”

SİNAN AKÇIL'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYORDU

2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala sürerken son zamanlarda yeni marş için Sinan Akçıl'ın ismi konuşuluyordu.

Akçıl, kendisine gelen mesajlar sonrası "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yakmıştı.