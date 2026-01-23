Milli takımı bırakıp kuryeliğe başladı. Feci kazada can verdi

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.



Umut Can Turan'ın (25) kullandığı motosiklet, park halinde bulunan Azerbaycan plakalı TIR'ın sol arka kısmına çarptı.



Kazada ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



ESKİ MİLLİ SPORCUYMUŞ



Turan’ın eski milli badmintoncu olduğu ortaya çıkarken 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.