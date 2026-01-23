Milli takımı bırakıp kuryeliğe başladı. Feci kazada can verdi
23.01.2026 15:09
Son Güncelleme: 23.01.2026 15:15
Eski milli badmintoncu Umut Can Turan, 25 yaşındaydı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu olduğu öğrenildi.
Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Umut Can Turan'ın (25) kullandığı motosiklet, park halinde bulunan Azerbaycan plakalı TIR'ın sol arka kısmına çarptı.
Kazada ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
ESKİ MİLLİ SPORCUYMUŞ
Turan’ın eski milli badmintoncu olduğu ortaya çıkarken 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.