Milli tekvandocu kaza kurbanı

Ordu'da 20 yaşındaki milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Milli tekvandocu kaza kurbanı

'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Milli tekvandocu kaza kurbanı - 1 Batuhan Çakmak (ortada)

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Berat Şahin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

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