Milli yas ne zaman başlayacak? Milli yas ne zaman bitecek?

Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ne (El-Ehli Arab Hastanesi) dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda yüzlerce hastanın ve sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından ülkemizde de milli yas kararı alındı. Peki, milli yas ne zaman başlayacak? Milli yas ne zaman bitecek?

Milli yas ne zaman başlayacak? Milli yas ne zaman bitecek?

'in 'ye yönelik saldırıları nedeniyle milli yas ilan edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğini bildirdi.

MİLLİ YAS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları ile ilgili dün Meclis'te ortak bildiri yayımlandığını hatırlattı.

Zengin, hastanenin bombalanmasının savaş hukuku da dahil hiçbir hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız."

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