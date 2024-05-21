Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.



İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.



Reisi ve beraberindeki heyet helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Reisi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. İran'a dönüş yolunda Reisi'yi ve heyetini taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle kaza yaptı.



HELİKOPTER ENKAZI NASIL BULUNDU?



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taarruzi insansız hava aracı Akıncı sayesinde tespit edildi.



Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı. Akıncı, enkaz arama çalışmalarında termal kamera özelliğinden kullandı.