Milyon dolarlık yatlar Marmaris'in koylarında

Muğla'nın Marmaris ilçesi, gösterişli ve farklı boyutlardaki mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Farklı boylarda motor yatlar uzunlukları ve gösterişli duruşlarıyla ilgi çekiyor.

Milyon dolarlık yatlar Marmaris'in koylarında


Her yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasında öne çıkan çok sayıda ismin tatil için tercih ettiği Muğla, liman hizmetleri ve tersanelerindeki teknik imkanlarıyla da mega yatları konuk ediyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda mega yat, 'in maviyle yeşilinin buluştuğu koyları mesken tuttu.

Deniz turizminde hareketli günlerin yaşandığı ilçede lüks tekneler ve farklı boylarda motor yatlar uzunlukları ve gösterişli duruşlarıyla ilgi çekiyor.

Marmaris Körfezi, Orhaniye, Selimiye, Bozburun gibi koylara demirleyen lüks yatlarda bulunan misafirler, sessiz ve huzurlu ortamda, doğal güzelliklerin keyfini sürüyor.

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