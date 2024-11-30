Milyonlarca kaçak makaron ve tonlar tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 17 milyon lira

Adana'da 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ve 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin 17 milyon 650 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Milyonlarca kaçak makaron ve tonlar tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 17 milyon lira

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şub Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Eski Adana Caddesi Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine KOM polisleri söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Depoda ise 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ile 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Milyonlarca kaçak makaron ve tonlar tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 17 milyon lira - 1

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON 650 TL

Ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin 17 milyon 650 bin TL olduğu öğrenildi.

Depoda toplanan ürünleri ise doğu illere sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...