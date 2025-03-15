Milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik ortak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan TIR'da, çekici ve dorsesinde köpekle yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Makaronlara el koyulurken iki şüpheli hakkında 5607 S.K.M suçundan adli işlem yapıldı.