Milyonlarca makaron ve kilolarca kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı ürün getirenlere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 12 milyon 410 bin adet makaron, 7 bin 690 paket sigara ve 725 kilogram tütün ele geçirildi.

TUTUKLANMALAR VAR

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest kaldı.