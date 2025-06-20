Milyonlarca öğrenci için tatil bugün başlıyor

9 Eylül 2024'te başlayan eğitim-öğretim yılı, bugün çalacak son zilin ardından tamamlanacak.

Böylece bu yıl okutulmaya başlayan yeni müfredatın ilk yılı da tamamlanmış olacak.



2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.



BAKAN TEKİN'DEN TATİL MESAJI



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve veliler için mesaj yayımladı.

Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile bugün karşılaştırıldığında, öğrenci sayısının yüzde 30,8 oranında arttığını ifade ederek, aynı süreçte öğretmen sayısının yüzde 123,3, derslik sayısının yüzde 103,4, eğitim kurumu sayısının ise yüzde 65,9 oranında arttığını ifade etti.



Mesajında, eğitim öğretim yılı içerisinde eğitimin her kademesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, "Unutmayın, tatil dinlenmekten ibaret değildir. Tatil, aynı zamanda düşünmenin, derinleşmenin, ilgi alanlarını keşfetmenin ve kendi iç sesinizi duymanın da fırsatıdır." dedi.



Velilere de seslenen Bakan Tekin "Unutmayalım ki siz okumadan onlar okumayacak, siz çalışmadan onlar çalışmayacak, siz sevinmeden onlar neşelenmeyecek." ifadelerunu kullandı.



HAFTA SONU YKS YAPILACAK



Öte yandan, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.



Bu haftasonu ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı düzenlenecek. Cumartesi günü Temel Yeterlilik, Pazar günüyse Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri var.

