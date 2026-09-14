Milyonlarca üniversiteli bekliyor. GSB KYK burs başvurularında son durum

2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite sınavından aldıkları puanlara göre bölüm tercihlerini yapan ve bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, şimdi gözlerini KYK burs başvurularına çevirdi. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Fakat geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri ekim ayı itibarıyla başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.