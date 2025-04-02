Milyonluk arabada ilginç anlar: Islanmamak için şemsiye açtı

Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatmadı. Bunun üzerine yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu.

Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Bazı vatandaşlar, sürücünün cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verdi. Kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.