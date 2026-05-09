Milyonluk araçlar küle döndü

İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı. Bu sırada galerinin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında oto galeride bulunan 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar meydana geldi.