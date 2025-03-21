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Milyonluk hırsızlığa 6 tutuklama

Kayseri'de 2 milyon TL değerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Milyonluk hırsızlığa 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelileri 2 ay süren teknik takip sonucu adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki suça konu malzeme ve ziynet eşyasının ise sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildiği belirtildi.

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