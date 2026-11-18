Milyonluk lüks araçlarına ve eğlence merkezlerine el konulmuştu: Çobanlar'ın lideri yakalandı
18.11.2026 09:53
Şüphelilerin el konulan mal varlıklarının değeri 10 milyar liranın üzerinde.
Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirini akladıkları belirlenen Çobanlar Grubu olarak bilinen çetenin firari lideri yakalandı.
Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirini akladığı belirlenen Çobanlar Grubu'nun firari lideri gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli olarak geniş çaplı operasyon düzenlenmişti .
Kamuoyunda Çobanlar Grubu olarak bilinen yapılanma içinde yer alan şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri aracılığıyla ve malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilmişti.
Çobanlar Grubu'na yönelik operasyonda milyonlarca lira değerindeki lüks spor arabalara el konulmuştu.
18 ARAÇ, 12 GAYRİMENKUL VE EĞLENCE MERKEZLERİNE EL KONULDU
Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, bir otel, dört eğlence merkezi ve bir ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konulmuştu.
Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirilmişti.
FİRARİ LİDERLERİ YAKALANDI
Operasyonda yedi şüpheliye ait altı ikamet ve altı iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, dört şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Operasyonda yakalanamayan yapılanmanın lideri B.Ç.'nin ise gece saatlerinde beraberindeki iki kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.