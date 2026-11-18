18 ARAÇ, 12 GAYRİMENKUL VE EĞLENCE MERKEZLERİNE EL KONULDU

Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, bir otel, dört eğlence merkezi ve bir ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konulmuştu.

Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.