Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi

Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen, gümrükte rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

2026'DA RÜŞVETE ZAM YAPMIŞLAR

İfadeler ve dijital materyal incelemelerinde, şüphelilerin internet üzerinden gümrük memurlarının isimlerini kullanarak rüşvet pazarlığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarında artış yaptıkları ve toplanan rüşvet paralarını bir havuzda biriktirerek memurlar arasında paylaştırdıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.